Пьяный водитель иномарки разбил четыре авто в Нижневартовске

Массовое ДТП произошло в Нижневартовске. Водитель Mazda, находясь в состоянии опьянения, врезался в машины, стоявшие на светофоре в ожидании зеленого сигнала.

Инцидент произошел на Интернациональной улице в ночь на 19 июня. В аварии участвовало в общей сложности пять автомобилей. Известно о двух пострадавших, пишет Muksun.fm.

Ранее сообщалось о крупном ДТП в Краснодарском крае, в котором участвовал туристический автобус. В аварии пострадали 13 человек. Всего же в салоне находился 21 человек, в основном студенты. Автобус врезался в дерево из-за отказа тормозов во время поворота. В результате аварии были повреждены четыре автомобиля.