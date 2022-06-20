В Пакистане ликвидировали шесть террористов

Шесть террористов были ликвидированы в ходе столкновения с силовиками на юго-западе Пакистана. Об этом 19 июня сообщило агентство Xinhua со ссылкой на межведомственный отдел по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана.

Столкновение с экстремистами произошло на юго-западе страны в провинции Белуджистан, сообщает издание. Операция по ликвидации террористов началась после того, как военные получили сообщение о присутствии экстремистов в горах провинции. Во время зачистки района террористы попытались вырваться из своего укрытия и открыли огонь по силовикам, после чего были убиты ответным огнем.

Оборонное ведомство уточняет, что террористы принадлежали к радикальной группировке «Фронт освобождения Белуджистана».

«Помимо недавней установки самодельных взрывных устройств на колонны силовиков, террористы причастны к нападениям на посты силовиков», — говорится в сообщении пакистанских силовиков.

В убежище террористов было изъято оружие и боеприпасы, которые террористы намеревались использовать для нарушения мира и безопасности в районе, где их нашли, уточняет агентство.

26 мая портал Odatv сообщил о том, что полиция Стамбула в ходе масштабной контртеррористической операции задержала главу группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу аль-Хасана аль-Курейши. На портале заявили о том, что за домом, в котором находился главарь ИГ, велась слежка, а мероприятием по поимке занимался лично начальник стамбульской полиции Зафер Акташ.