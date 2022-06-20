Жильцов дома под Челябинском эвакуировали из-за снаряда в квартире

В Озерске Челябинской области жильцов многоквартирного дома пришлось эвакуировать из-за того, что в одной из квартир обнаружился артиллерийский снаряд. Его нашел в поле хозяин квартиры и принес домой.

Как пишет kursdela.biz со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по региону, взрывотехники обследовали находку и пришли к заключению, что боеприпас не имеет взрывчатого вещества и полностью безопасен. Тем не менее снаряд изъяли для дальнейшего исследования.

Мужчине, который его обнаружил, посоветовали впредь не трогать потенциально опасные предметы и вызывать полицию на место их обнаружения.