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Автоэксперт оценил перспективы возрождения в РФ старых брендов машин

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Обновленный автомобиль «Москвич» в случае востребованности рынком может дать старт целой серии обновленных моделей авто, в частности, «Жигулей», предположил автомобильный эксперт, ведущий программы «Минтранс» на РЕН ТВ Вячеслав Субботин.

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«Вместо того чтобы придумывать новые названия, можно использовать то, что уже есть в голове у людей. Например, название «Москвич» там есть, поэтому его и используют. Таким образом, можно начать выпускать и «Жигули», — рассказал он в беседе с радио Sputnik в понедельник, 20 июня.

Субботин уверен, что возрождение старых марок — это не возрождение старых машин. Речь идет о производстве современных авто с использованием китайских технологий.

«То есть будут приглашать китайские компании, чтобы они выпускали в России свои автомобили, но под советскими брендами. Собственно, АвтоВАЗ делал до последнего времени то же самое. Автомобиль Lada Largus — это Renault Logan в другом кузове. Так делают не только у нас. Так делают во всем мире», — объяснил автоэксперт.

По его оценкам, производство «Москвичей» будет налажено за год, после чего можно будет оценивать реакцию рынка на автоновинку и прогнозировать перспективы авторемейков.

17 июня глава компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о намерении в долгосрочной перспективе разработать новую модель электромобиля. Он добавил, что компания не боится конкуренции, в том числе в части производства электромобилей.

В этот же день министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что в России планируют возродить автомобильные бренды «Победа» и «Волга». Он уточнил, что проект может быть реализован на нескольких площадках.

Также Мантуров заявил, что производство на заводе «Москвич» начнется до конца 2022 года, причем станет возможен выпуск гибридных авто или электроверсии.

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