«РИА Новости»: ВКС России применили на Украине новые высокоточные ракеты

Россия применила новые высокоточные авиационные ракеты «305» в рамках спецоперации по защите Донбасса. Об этом со ссылкой на источник «РИА Новости» сообщает 20 июня.

«Ракеты применяются с борта ударных вертолетов Ми-28НМ по важным объектам украинских войск, например, по складам с боеприпасами и ГСМ», — сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что новое вооружение обеспечивает высокую точность с отклонением от линии прицеливания не более чем на 2 м. Помимо этого, у ракет есть различные режимы наведения. Они могут автономно передвигаться, захватив цель еще на подвеске вертолета, или включать режим самонаведения уже при подлете к цели, передавая изображение на экран оператора в кабине вертолета.

Дальность полета боеприпаса — 14,5 км. Он предназначен для уничтожения как движущихся, так и неподвижных целей в любое время суток.

18 июня вице-премьер РФ Юрий Борисов в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил, что Россия применила новейшие истребители пятого поколения Су-57 в ходе спецоперации по защите Донбасса. Он отметил, что их действия были очень эффективными.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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