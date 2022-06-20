Премьер Франции Борн: ситуация после выборов в парламент представляет угрозу стране

Потеря мандатов Национального собрания — нижней палаты французского парламента — партией нынешнего президента республики Эммануэля Макрона опасна для страны. Так премьер-министр Франции Элизабет Борн прокомментировала результаты парламентских выборов 19 июня. Ее заявление было опубликовано в Twitter-аккаунте правительства Франции.

На выборах коалиция Макрона «Вместе!» вместо абсолютного получила простое большинство мест в Национальном собрании.

«Это неслыханно. Никогда в истории Пятой республики Национальное собрание не знало такой конфигурации. Такая ситуация несет угрозу для нашей страны на фоне вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться как на национальном, так и на международном уровне. Но мы должны уважать этот выбор и принимать последствия», — заявила Борн.

Премьер министр сообщила, что правительство Франции начнет формировать «активное большинство» для проведения реформ 20 июня. Также кабмин планирует стремиться к компромиссным решениям с оппозицией в Нацсобрании, пишет «Газета.Ru».

Второе место на выборах заняла коалиция левых, третьей же стала правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». Французы отдали коалиции Макрона 35% голосов, что на 10% превышает показатели левых. Сторонники Ле Пен получили 22,38% голосов. По итогам выборов «Вперед!» сможет забрать до 290 мандатов, левая оппозиция — до 190, а «Национальный фронт» будет иметь от 75 до 95 мандатов.

Выборы в Национальное собрание проходят каждые пять лет в округах Франции, на ее заморских территориях и за рубежом. В этом году, по данным французского МВД, на 577 мест в нижней палате претендуют 6293 кандидата в первом туре.