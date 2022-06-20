Аналитик Евсеев заявил, что попытка НАТО захватить Калининград вынудит РФ на ядерный удар

Возможная попытка стран НАТО вторгнуться в Калининградскую область может подтолкнуть Россию к использованию ядерного оружия. Об этом в беседе с изданием «Украина.ру» сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Он предположил, что подобное развитие событий с применением ядерного оружия маловероятно, но всё равно возможно.

«Я не исключаю, что в какой-то момент Польша будет обострять ситуацию на границе с Калининградской областью. Но надо понимать, что если у России будут хоть малейшие сомнения в том, что Калининград будет захвачен странами НАТО, то Россия применит ядерное оружие и создаст наземный коридор через территорию Литвы», — сказал Евсеев.

Он подчеркнул, что если страны Запада готовы к таким действиям, то могут продолжить обострение обстановки, и отметил, что погасить интерес альянса к противостоянию с силами России может успех спецоперации по защите Донбасса.

19 апреля губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что вероятность провокаций на границе с Польшей и Литвой маловероятна. В тот же день он отметил снижение числа самолетов НАТО у границ Калининградской области.

При этом 18 апреля в интервью «Известиям» губернатор региона заявил, что Россия даст асимметричный ответ на появление войск НАТО. Алиханов выразил надежду, что у европейцев хватит ума не совершать самоубийственных действий и не провоцировать Россию.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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