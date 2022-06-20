FP: ФРГ ведет тайные переговоры и готова перестать помогать Киеву, чтобы не унижать Россию

Есть вероятность, что канцлер ФРГ Олаф Шольц якобы ведет с российским президентом Владимиром Путиным тайные переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил в своей статье для Foreign Policy обозреватель журнала и старший научный сотрудник Института Хадсона Питер Раф.

Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются найти способ договориться с Путиным ради урегулирования ситуации вокруг Украины несмотря на то, что после начала российской спецоперации высказывали достаточно жесткую позицию по этому вопросу. В нее входили намерения «умиротворить» Россию, отказаться от экономических связей с ней, а также увеличить численность немецких вооруженных сил.

Раф пишет, что немецкий канцлер идет на контакт с РФ несмотря на неоднородные мнения в правительстве ФРГ — министр иностранных дел страны Анналена Бербок выступает против такой позиции. Обозреватель напомнил о трехстороннем 80-минутном разговоре с участием Шольца, Путина и Макрона.

Шольц также уличается Рафом и в «мизерной» помощи украинской стороне из-за того, что Германия затягивает с поставками Киеву тяжелых вооружений.

По мнению автора материала, это всё говорит о стремлении канцлера Германии к дипломатическим методам решения конфликта в Донбассе, «пренебрежении жесткой силой» и отношению к Украине как «к элементу своей политики в отношении России».

Обозреватель делает вывод, что все эти факторы обосновывают распространенные в Германии сообщения о тайных переговорах Берлина и Москвы.

«Тот факт, что Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, чем унизить Россию — что бы это ни значило. Например, если Путин предложит снять блокаду Одессы в обмен на ослабление санкций или приостановить боевые действия в знак признания новой линии соприкосновения, голоса за уступки только возрастут», — пишет аналитик в статье от 16 июня.

Также эта позиция находит поддержку со стороны США, так как, по наблюдению Рафа, американцы воздерживаются в своей риторике от одобрения победы Украины.

17 июня газета Die Welt рассказала о том, что Шольц, Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги за закрытыми дверями пытались убедить Киев пойти на компромисс с Россией в конфликте в Донбассе и сесть за стол переговоров. В обмен на этот шаг главы европейских государств якобы обещали Украине поддержку в вопросе вступления в Евросоюз.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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