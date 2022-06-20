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ДНР на 70% синхронизировала законодательство с российским

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Фото: TASS/URA.RU/EDUARD KORNIYENKO
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Окончательная гармонизация уголовного и административного законодательства Донецкой Народной Республики (ДНР) с российским требует окончания боевых действий в регионе. Сейчас процесс завершен на 70%. Об этом 20 июня сообщила председатель профильного комитета Народного совета ДНР Елена Шишкина.

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«У нас кадровый голод из-за военной агрессии Украины, из-за эвакуации, из-за мобилизации. Нужно время. Такие нюансы требуют переходного периода, но он не будет исчисляться годами», — рассказала Шишкина в беседе с ТАСС.

Главным нюансом она назвала отсутствие в ДНР такого органа, как Следственный комитет, в связи с чем уголовный процесс в регионе сильно отличается от российского. Шишкина добавила, что появление структуры предполагает значительные бюджетные расходы.

18 июня Елена Шишкина рассказала, что ущерб, который понесла Донецкая Народная Республика только за 2014 год и первое полугодие 2015 года в ходе конфликта с Украиной, превысил 600 млрд российских рублей. Подсчет, по ее словам, ведется медленно, так как производится экспертная оценка, требуются документы, некоторые из которых утрачены в ходе боевых действий.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не признает автономию Луганской и Донецкой народных республик, а также российскую принадлежность Крыма.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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