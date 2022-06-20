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Валуев отметил необходимость разделять спорт и политику

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Спорт должен быть вне политики, заявил депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев «Известиям» 19 июня, комментируя травлю украинского боксера Ивана Редкача за фото с российским бойцом Дмитрием Биволом.

«Спорт — он должен быть вне политики. Политику туда активно засовывают, пропихивают буквально насильно. С 2014 года вакханалия эта творится, еще с сочинской Олимпиады. Если комментировать данного спортсмена, то это его выбор, с кем фотографироваться, куда ездить», — сказал он.

Валуев привел аналогию с понятием «русские березы».

«Вот как говорят? Русские березы. Теперь что, с березами нельзя фотографироваться, что ли?» — добавил депутат.

Украинский боксер Иван Редкач 19 июня опубликовал в Twitter фотографию с российским коллегой Дмитрием Биволом и призвал разделять спорт и политику. Украинцы раскритиковали спортсмена за проявленный жест и обрушили на своего чемпиона десятки оскорблений и нецензурных пожеланий.

9 мая украинцы обрушили свой гнев на другого боксера — Василия Ломаченко, который вместе с семьей возложил цветы у мемориала Славы в Белгороде-Днестровском Одесской области Украины и поздравил сограждан с Днем Победы. После этого боксер получил множество негативных комментариев.

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