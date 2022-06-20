Австралия передала Украине четыре бронетранспортера M113AS4

Австралия передала Украине первые четыре бронетранспортера (БТР) M113AS4. Об этом австралийское министерство обороны сообщило 19 июня на своем официальном сайте.

«Первые четыре бронетранспортера M113AS4, подаренные Украине, покинули базу ВВС Великобритании Эмберли на прошлой неделе», — говорится в заявлении ведомства.

Минобороны подчеркивает, что всего Австралия намерена предоставить 14 БТР M113AS4, а также мобильные машины Bushmaster, гаубицы M777, противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и личное снаряжение. Общая же стоимость пакета военной помощи Киеву от Канберры составляет более $285 млн.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и министр обороны страны Ричард Марлз прокомментировали поставку техники Украине, указав, что Австралия и в дальнейшем намерена оказывать военную поддержку Киеву.

19 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит поставлять вооружение на Украину. При этом он подчеркнул, что, несмотря на поставки, блок не является стороной конфликта в Донбассе и надеется, что предоставленное вооружение поможет Киеву взять под контроль территорию региона.

15 июня президент США Джо Байден в ходе разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму в $1 млрд. Она будет включать в себя дополнительные артиллерийские орудия и средства береговой защиты, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

17 июня посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek заявил, что накачивание Украины вооружениями ведет к прямой военной конфронтации между США и РФ. По его оценке, планы по «санкционному удушению» Москвы не работают, а введенные ограничительные меры лишь ухудшают положение дел в экономике Соединенных Штатов.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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