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Экс-глава польского БНБ призвал сбивать российские ракеты на западе Украины

Экс-глава БНБ Польши генерал Козей призвал НАТО сбивать ракеты ВС России на западе Украины
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Фото: ТАСС/Минобороны РФ
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Над Западной Украиной надо ввести бесполетную зону — таким предложением поделился бригадный генерал, экс-глава Бюро нацбезопасности Польши (БНБ) Станислав Козей в интервью Onet.

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Он указал, что российские военные уничтожают поступающие на Украину с Запада вооружения на территориях, граничащих с Польшей, используя ракеты большой дальности. Козей предложил НАТО защитить вооружения, поставляемые Киеву, сбивая российские ракеты на западе страны.

«Российские ракеты большой дальности, запускаемые из акватории Черного моря или с помощью стратегической авиации, которые летят по направлению к границам НАТО, должны быть сбиты на достаточном расстоянии от этой границы», — сказал Козей 17 июня, подчеркнув, что это нынешнее положение дел неприемлемо.

8 марта ряд бывших сотрудников Госдепартамента США уже призывали администрацию президента Джо Байдена ввести «ограниченную» бесполетную зону над Украиной.

На следующий день генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил отсутствие намерений у альянса вводить бесполетную зону над территорией страны. Он отметил, что ее введение над Украиной означает начало полномасштабного конфликта в Европе с участием НАТО и может привести к Третьей мировой войне.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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