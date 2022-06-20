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На Украине ликвидирован боевик «Карпатской сечи» Куцин

Боевик формирования украинских боевиков «Карпатская сечь» Олег Куцин был ликвидирован на Изюмском направлении
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Командир формирования украинских националистов «Карпатская сечь» Олег Куцин был ликвидирован во время спецоперации по защите Донбасса. Об этом 19 июня сообщило информационное агентство ANNA News в своем Telegram-канале со ссылкой на экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион.

Генеральский «Калибр»: крылатыми ракетами уничтожен украинский штаб
В результате удара погибло свыше 50 украинских генералов и высокопоставленных офицеров

Бывший парламентарий уточнила, что он был убит в результате прямого попадания во время совещания. Лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок также добавил, что Куцин был ликвидирован на Изюмском направлении, дополняет «Газета.Ru».

16 марта один из депутатов Верховной рады Украины сообщил о том, что главный идеолог формирования украинских неонацистов «Азов» (в отношении членов организации возбуждены уголовные дела в РФ) Николай Кравченко («Крук») был ликвидирован во время спецоперации. «Крук» был известен как основатель нацистской организации «Патриот Украины», члены которой открыли стрельбу по людям во время событий «русской весны» в Харькове в 2014 году. В частности, сам Кравченко принимал участие в расстреле людей на улице Рымарской в Харькове.

19 июня Минобороны РФ рассказало о ликвидации свыше 50 украинских генералов и офицеров в результате удара ракет «Калибр». Как уточнил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удар был нанесен в момент, когда проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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