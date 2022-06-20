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Херсонская морская академия возобновит подготовку специалистов

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Фото: commons.wikimedia.org/Oleh Kushch
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Сотрудникам Херсонской морской академии в качестве нового ректора представлен Дмитрий Круглый. На этом посту он заменит своего предшественника, который бросил учебное заведение и бежал на территорию Украины. Подробности со встречи в понедельник, 20 июня, представил корреспондент «Известий».

С началом специальной военной операции часть учащихся морской академии под предлогом получения аттестатов была вывезена в Одесскую область, где их призвали в подразделения территориальной обороны. Планируется, что оставшиеся в Херсоне студенты продолжат обучение и при выпуске получат дипломы российского образца по своим специальностям. Работа в этом направлении будет вестись представителями военно-гражданской администрации совместно с руководством вуза.

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На базе морской академии в Херсоне могут проходить обучение более тысячи студентов. Основными направлениями подготовки там являются судомеханика, судоводительство и электромеханика.

Накануне стало известно, что в Херсонском краеведческом музее началась неделя детского творчества. Одним из главных мероприятий для юных жителей города станет конкурс детского рисунка.

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