Премьер-министр Франции Элизабер Борн считает результаты выборов в Национальное собрание — нижнюю палату французского парламента — угрозой для страны. Соответствующее заявление политика было опубликовано в Twitter-аккаунте правительства Франции 19 июня.

«Это неслыханно. Никогда Национальное собрание не знало такой конфигурации при Пятой республике. Эта ситуация представляет собой опасность для нашей страны, учитывая риски, с которыми нам приходится сталкиваться как на национальном, так и на международном уровне. Но мы должны уважать это голосование и делать выводы, мы должны взять на себя особую ответственность», — сказала Борн.

Она также добавила, что кабинет министров страны с 20 июня начнет формировать «активное большинство» для проведения реформ. При этом французское правительство намерено искать компромиссные решения с представленной в парламенте оппозицией, дополняет «Газета.Ru».

Таким образом Элизабет Борн прокомментировала результаты второго тура выборов в нижнюю палату французского парламента, во время которых коалиция «Вперед!», поддерживающая президента Франции Эммануэля Макрона, не смогла завоевать абсолютное большинство в законодательной палате, несмотря на первое место по голосам. Второе место на голосовании заняла коалиция левых, третьей же стала правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

Французы отдали коалиции Макрона 35% голосов, что на 10% превышает показатели левых. Сторонники Ле Пен получили 22,38% голосов. По итогам выборов «Вперед!» сможет забрать до 290 мандатов, левая оппозиция — до 190, а «Национальный фронт» будет иметь от 75 до 95 мандатов.

В тот же день сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала результаты выборов во французское Национальное собрание, назвав их итоги предсказуемыми. Сенатор пояснила, что очевидное смещение электоральных предпочтений — реакция на вызовы, которые стоят перед французским обществом из-за неверно избранного внешнеполитического курса.

Выборы в Национальное собрание проходят каждые пять лет в округах Франции, на ее заморских территориях и за рубежом. В этом году, по данным французского МВД, на 577 мест в нижней палате претендуют 6293 кандидата в первом туре.

Пять лет назад парламентские выборы закрепили успех Эммануэля Макрона, который тогда выиграл президентское голосование с отрывом в более чем 30%: его «Вперед, Республика!» получила в Нацсобрании 308 кресел из 577.