Синоптики пообещали небольшой дождь в столичном регионе 20 июня

Облачно с прояснениями, небольшой дождь и до 22 градусов тепла ожидают москвичей в понедельник, 20 июня. Соответствующий прогноз погоды был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 20 до 22 градусов выше нуля, ночью понизится до +12 градусов.

На территории Московской области синоптики обещают от 18 до 23 градусов в дневное время суток и до +12 градусов — в ночное.

Ветер ожидается западного направления со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

Накануне, 19 июня, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой будет погода в столичном регионе в конце июня. Ожидаются дожди, а в последнюю неделю месяца воздух прогреется до 30 градусов тепла, отметил он.

13 июня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что наступившее лето в европейской и южной частях России будет достаточно жарким. Температура будет подниматься выше средних значений. Однако специалист призвал не ждать дословного воплощения долгосрочных прогнозов, отметив, что ученые могут лишь сформулировать приблизительный погодный сценарий.