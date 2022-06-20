Реклама
Прямой эфир
Мир
Стало известно о сдаче в плен группы радикалов в районе Врубовки ЛНР
Мир
Премьер Франции назвала угрозой для страны результаты выборов в парламент
Мир
Шольц предложил упростить правила вступления в ЕС
Мир
Представитель МИД КНР опубликовал карикатуру на США
Мир
Густаво Петро победил на выборах президента Колумбии
Мир
Коалиция Макрона почти на 10% опережает левых на выборах в парламент
Мир
Зеленскому предложат выбрать страну для решения визовых вопросов с Россией
Общество
Синоптик пообещал москвичам +30 градусов в последнюю неделю июня
Мир
Глава минфина США признала наличие проблем из-за желания «наказать РФ»
Мир
В Британии обеспокоились влиянием Джонсона на статус государства
Мир
В ЕС назвали антироссийские санкции нарушением правовых принципов
Сюжет:

Синоптики пообещали небольшой дождь в столичном регионе 20 июня

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачно с прояснениями, небольшой дождь и до 22 градусов тепла ожидают москвичей в понедельник, 20 июня. Соответствующий прогноз погоды был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Опасное лукошко: какие ягоды могут нанести серьезный вред здоровью
Употребление некоторых может оказаться и вовсе смертельным

Днем в Москве температура воздуха составит от 20 до 22 градусов выше нуля, ночью понизится до +12 градусов.

На территории Московской области синоптики обещают от 18 до 23 градусов в дневное время суток и до +12 градусов — в ночное.

Ветер ожидается западного направления со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

Накануне, 19 июня, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой будет погода в столичном регионе в конце июня. Ожидаются дожди, а в последнюю неделю месяца воздух прогреется до 30 градусов тепла, отметил он.

13 июня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что наступившее лето в европейской и южной частях России будет достаточно жарким. Температура будет подниматься выше средних значений. Однако специалист призвал не ждать дословного воплощения долгосрочных прогнозов, отметив, что ученые могут лишь сформулировать приблизительный погодный сценарий.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022