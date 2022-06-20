Макрону предрекли непростой период с оппонентами в правительстве

Главная интрига нынешних выборов в Национальное собрание Франции разрешилась: абсолютное большинство мест сторонники президента Эммануэля Макрона не получили. Теперь придется формировать коалицию с другими партиями и согласовывать политический курс с оппонентами, рассказали «Известиям» опрошенные о будущем Франции после выборов эксперты.

Такое «сожительство» действующей власти с политическими оппонентами в истории Пятой республики случалось трижды: при президенте-социалисте Франсуа Миттеране, когда с 1986 по 1988 год премьером был правый голлист Жак Ширак, а с 1993 по 1995 год — правый политик Эдуар Балладюр; и с 1997 по 2002 год, уже при президенте Шираке, когда кабмин возглавил социалист Лионель Жоспен.

В кабмине Макрона это может стать проблемой, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

«Макрону придется искать союзников в лагере оппонентов. Это, скорее всего, будут «Республиканцы», которые получат гораздо меньше голосов. Это наиболее договороспособная часть парламента, потому что меланшоновцы и «Национальное объединение» находятся в жесткой конфронтации с президентским курсом. «Сожительство» вынудит Макрона искать компромиссы, дискутировать, находить сторонников, что осложнит работу исполнительной власти», — сказал он.

С Федоровым согласен и старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Кудрявцев. Он также называл наиболее вероятным союзником президента парламентскую группу «Республиканцев», добавив, что за с ними Макрону придется «дорого заплатить».

«У Эммануэля Макрона очень сложная ситуация: Франция должна в ближайшее время передать в Брюссель проект бюджета на 2023 год, срочно голосовать по поправкам к бюджету на 2022-й. Объективные обстоятельства диктуют срочность действий в формировании нового правительства», — напомнил эксперт.

Перемены в кабмине должны последовать на следующий день после выборов: тогда премьер-министр может подать прошение об отставке правительства, чтобы его полномочия были прекращены или подтверждены. По информации СМИ, Эммануэль Макрон может взять паузу на то, чтобы подумать над расширением кабмина — в частности, над тем, чтобы ввести туда 10 новых министров-делегатов, выполняющих роль связующего звена между министрами и парламентом, и госсекретарей.

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«Без определенного сожительства: кто победил на выборах в парламент Франции»