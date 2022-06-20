Густаво Петро победил на выборах президента Колумбии

Колумбийский политик, бывший сенатор и мэр Боготы Густаво Петро победил на президентских выборах в Колумбии. Об этом 20 июня рассказала газета Financial Times (АЕ).

Петро боролся за пост президента страны с бизнесменом Родольфо Эрнандесом. Избирательные органы Колумбии заявили, что после подсчета 95% бюллетеней Петро набрал 50,7% против 47% у Эрнандеса. Подчеркивается, что Петро получил «неопровержимое преимущество» в 800 тыс. голосов.

Петро в качестве предвыборных обещаний обязался «радикально перестроить экономику» и устроить «социальную революцию» путем увеличения расходов на образование и здравоохранение. Кроме того, он выступает за запрет на разведку нефти, ее добычу открытым способом и фрекинг, что беспокоит инвесторов, вложившихся в колумбийскую экономику.

Однако возможности Петро по проведению реформ будут ограничены, так как его коалиция «Исторический пакт» не обладает большинством в парламенте страны и занимает лишь 15% мест в обеих палатах.

Густаво Петро был кандидатом на президентских выборах в Колумбии в 2018 году. Тогда он вышел во второй тур вместе с представителем правой партии «Демократический центр» Иваном Дуке и уступил ему. Тогда Дуке получил 10,3 млн голосов (53,97%) избирателей, Петро же смог набрать чуть более 8 млн голосов (41,81%).