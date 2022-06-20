Посольство Украины раскритиковало Израиль за промедления с медпомощью

Посольство Украины в Израиле выступило с претензией за проволочки в оказании медицинской помощи раненым военным. В Иерусалиме выпад украинских дипломатов назвали «нарушением дипломатических норм», пишет 19 июня The Jerusalem Post.

Украинское посольство начало кампанию в социальных сетях с критикой Израиля за «продолжающуюся задержку» в предоставлении лечения украинским солдатам, потерявшим конечности во время спецоперации РФ по защите населения Донбасса. Дипломаты разместили фото 19-летнего военнослужащего Делиля без ног и призвали помочь ему.

«Многие украинцы потеряли части тела. Израиль является международным экспертом в области протезирования. Мы ожидаем, что израильское правительство поступит правильно с моральной точки зрения и поможет Делилю и многим другим украинцам снова выздороветь. Нет никакого оправдания продолжающейся задержке помощи в этой гуманитарной области», — говорится в подписи к фото.

Посол Украины Евгений Корнийчук выразил разочарование тем, что Израиль не выполнил свои обязательства относительно лечения раненых, а также не передал обещанные жилеты и шлемы в полном объеме. Он сказал, что к кампании в соцсетях привело разочарование. По версии Украины, Израиль якобы пообещал доставить раненых украинцев на лечение в страну, но отказался это сделать.

Издание уточняет, что вопрос о лечении украинских солдат в израильских клиниках обсуждался в последние месяцы в ходе дискуссий между двумя странами. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко затронул его в беседе с израильским коллегой Ницаном Горовицем. Последний не отклонил просьбу и сказал, что данная тема будет рассмотрена.

«Около месяца назад политический источник сообщил, что Израиль готов принять раненых с Украины, в том числе солдат. Однако ни один украинский солдат не приехал в Израиль на лечение», — пишет газета.

Правительственные чиновники не оценили кампанию посольства Украины в социальных сетях, заявив, что этот шаг противоречит дипломатическим нормам, согласно которым иностранная дипмиссия не критикует правительство в принимающей стране.

«Правительство в Иерусалиме должно рассмотреть моральный аспект и решить, присоединится ли оно к правой стороне, как другие демократии в мире. Израиль остается в своей «зоне комфорта» и воздерживается от предоставления Украине минимальной оборонительной помощи», — заявил тогда Корнийчук, имея в виду запросы на предоставление Киеву тактических систем ПРО «Железный купол».

Украинская дипломатия не первый раз привлекает к себе внимание. 4 мая депутат бундестага Севим Дагделен потребовала выслать украинского посла Андрея Мельника из Германии за оскорбления канцлера ФРГ Олафа Шольца. Оскорбление Мельника прозвучало в ответ на отказ ехать в Киев после того, как украинские власти отказали в приглашении в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Тогда Мельник назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой». Извиняться за свои слова дипломат впоследствии отказался.

27 мая Мельник заявил, что Шольцу не хватает мужества и лидерства в принятии решений, так как во время выступления в Давосе политик не дал обнадеживающих сигналов по членству Украины в Евросоюзе и не перечислил меры по поддержке Киеву. За день до этого украинский посол в ФРГ в очередной раз раскритиковал скорость поставок немецкого оружия Киеву: он выложил у себя в профиле в Twitter фотографию улитки с приклеенным к ее панцирю патроном.

В апреле пользователи Сети из Германии выступили с петицией, в которой призвали выдворить посла Украины Андрея Мельника из страны. Автор инициативы указал, что высказывания посла Украины противоречат дипломатической этике.