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«Известия» рассказали о восстановлении мирной жизни в луганском Счастье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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При поддержке России в Донбассе строят больницы, восстанавливают дороги. Как превращенный в оборонительный район город Счастье возвращается к мирной жизни, рассказал военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм.

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За пять месяцев в Луганской Народной Республике (ЛНР) к мирной жизни вернулись десятки освобожденных от украинских боевиков населенных пунктов.

«Мы благодарим Россию за эту стройку. Это первый такой объект на территории республики. С 1990-х годов Украина вообще не строила на нашей территории медицинские учреждения. Сейчас мы находимся в Луганске на территории областной больницы. Здесь российские специалисты «Военно-строительной компании» возводят многофункциональный госпиталь», — рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Объект рассчитан на 200 койко-мест. В госпитале будут реанимация, диагностические помещения. Строительство ведется по указаниям РФ в интересах ЛНР. Завершено оно будет в утвержденные графиком работ сроки.

С 2014 года Счастье фактически находился в сердце укрепленного района Вооруженных сил Украины. Оборонительные позиции были развернуты на въезде, с востока и запада и даже на выезде из города.

Бои за Счастье развернулись в первые дни специальной военной операции РФ. На полное освобождение населенного пункта ушло четыре дня. 28 февраля Народная милиция объявила, что город очищен от украинских вооруженных формирований.

«Киев пытался сделать из Счастья витрину. Показать, как хорошо жить в верных украинской власти городах. Куча кафешек, магазинчиков, современные медицинские учреждения. Даже электромобильчики были. Но жители хорошо видели, что всё это благополучие — фикция. Кругом были размещены позиции и укрепления, ходили патрули. Атмосфера в Счастье была очень напряженная и угрожающая. Постоянно были досмотры и проверка документов. Просто так из города выехать было нельзя», — рассказал офицер Народной милиции.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Мы благодарим Россию за эту стройку»

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