В Британии обеспокоились влиянием Джонсона на статус государства

Споры и конфликты британского премьер-министра Бориса Джонсона с Евросоюзом и Европейским судом по правам человека выставляют Соединенное Королевство в неприглядном свете на мировой арене и могут сделать страну изгоем, пишет обозреватель CNN Люк Макги 18 июня.

«Консерваторы в Вестминстере придерживаются неоднозначных взглядов на то, насколько всё это плохо. Некоторые опасаются, что продолжающиеся скандалы и риторика Джонсона превращают Великобританию в изгоя. Хуже того, они опасаются, что такая страна, как Великобритания, — давний член международного порядка, основанного на правилах, так быстро и свободно играющая с международным правом, — создает ужасный прецедент, в то время когда демократия находится под угрозой во многих частях мира. С другой стороны, некоторые депутаты считают, что критики Джонсона заводятся из-за того, что нормальных людей не волнует», — пишет он.

Макги допускает, что международные размолвки Джонсона, скорее всего, останутся на внутриполитической арене. Причем одним будет нравиться его жесткая позиция, в то время как у других станет нарастать чувство смущения из-за того, что этот человек является их премьер-министром.

Причиной разногласий стала публикация министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс проекта закона об изменениях в Североирландском протоколе. Его принятие позволит Лондону в одностороннем порядке игнорировать часть пунктов сделки по Brexit, которая была согласована в 2019 году. Это заставило ЕС начать судебное разбирательство против Британии за несоблюдение положений протокола.

По словам зампредседателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича, «нет ни юридических, ни политических оправданий» «незаконному» изменению условий в одностороннем порядке. По мнению британских властей, всё более чем в рамках закона.

1 мая 2021 года ЕС и Великобритания завершили все формальности в европейском процессе по выходу Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit). Тогда вступило в силу соглашение о двусторонних отношениях между Великобританией и ЕС.

Однако между Великобританией и Евросоюзом продолжается спор вокруг протокола по Северной Ирландии (СИ). Лондон упорно настаивает на том, что протокол не работает и его надо пересмотреть, и предлагает несколько изменений — в частности, отменить таможенные проверки в Ирландском море для британских товаров, которые ввозят в Ольстер. Также королевство ратует за то, чтобы создать арбитражный орган, который будет решать споры о соблюдении правил единого рынка.

По информации Bloomberg, в ЕС могут рассмотреть возможность приостановки торгового соглашения с Великобританией в случае принятия с ее стороны действий по внесению изменений в договор по Brexit.

4 июня внутриполитический скандал в Великобритании, корни которого начали прорастать еще в то время, когда Лондон «разводился» с Евросоюзом, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В мае была опубликована секретная переписка бывшего главы разведслужбы страны MI6 Ричарда Дирлава с высокопоставленными сотрудниками силового блока британского правительства.

В письмах содержится информация о «заговоре британской элиты», выступающей за выход из ЕС, с целью саботировать сделку уже бывшего премьер-министра Терезы Мэй по Brexit, а также «проникнуть в правительство, шпионить за предвыборными группами и заменить Мэй Борисом Джонсоном».