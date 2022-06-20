Военный санитар вынес из-под обстрела четырех раненых

Минобороны в понедельник, 20 июня, сообщило о новых подвигах и российских военнослужащих, которые защищают мирное население Донбасса от украинских радикалов в рамках спецоперации.

С начала специальной военной операции водитель автомобильного взвода, ефрейтор Денис Денисов совершил более 20 выездов в составе автомобильных колонн и перевез свыше 100 т топлива группировке Воздушно-десантных войск (ВДВ). Он многократно осуществлял заправку подразделений ВДВ на передовых. Националисты атаковали колонну, в которой находился Денисов, чтобы лишить снабжения подразделения, находящиеся на передовой. Понимая, что в случае попадания снарядов в машину с топливом значительная часть колонны будет уничтожена, военный отразил нападение националистов и метким броском гранаты уничтожил группу противника. После этого радикалам пришлось отступить, и колонна смогла доставить груз в заданный район.

Механик-водитель парашютно-десантного взвода, рядовой Дмитрий Кадыров, продвигаясь вглубь обороны противника в составе батальонно-тактической группы десантно-штурмового полка, обнаружил вражеского гранатометчика. Он смог оперативно сориентироваться и увести боевую машину от вражеского выстрела, сохранив жизни экипажа. Затем Кадыров успешно вышел на рубеж открытия огня и занял выгодную позицию. В ходе боестолкновения благодаря слаженным действиям экипажа машины были уничтожены около 10 националистов и две легкобронированные машины типа «Пикап» с установленными минометами.

Старший санитар медицинского взвода, ефрейтор Сергей Клемис во время боя с украинскими националистами, находясь под плотным огнем противника, спас жизни четырем военнослужащим. Ефрейтор Клемис оказал первую медицинскую помощь раненым, а после этого лично вынес их из-под обстрела в безопасное место. При штурме опорного пункта противника, невзирая на шквальный огонь вражеских минометов, Клемис, проявляя мужество и отвагу, эвакуировал с поля боя и оказал первую медицинскую помощь семи военнослужащим. После боя он обеспечил эвакуацию всех раненых в полевой медицинский отряд.

Накануне Минобороны сообщило о подвиге ефрейтора Максима Ермолина, который, передвигаясь в составе саперного дозора по территории Донбасса, отразил атаку противника. После этого он лично обезвредил и уничтожил шесть вражеских мин.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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