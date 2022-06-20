Представитель МИД КНР опубликовал карикатуру на США

Дядя Сэм — персонифицированный образ Соединенных Штатов Америки — стал героем очередной карикатуры на тему роли страны в мировых конфликтах, которую опубликовал в Twitter представитель МИД Китая Чжан Хэцин 19 июня.

На карикатуре изображен медведь на пороге дома (образ России), он смотрит на полыхающую огнем коробку-посылку с надписью «Украинский кризис». К коробке тянется горящий фитиль, который ведет к притаившемуся за забором Дяде Сэму с канистрой в руках.

«Разжигание вечного конфликта», — подписал китайский дипломат картинку.

Представители МИД КНР не первый раз публикуют карикатуры на злободневные темы. 27 февраля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что на Вашингтоне лежит ответственность за происходящие события на Украине и в Донбассе. Он разместил в соцсети пост с карикатурой, на которой Вашингтон заливает бензином территорию вокруг Украины.

В апреле господин Лицзянь опубликовал в Twitter карикатуру, высмеивающую просьбы Вашингтона занять чью-либо сторону. Он сопроводил текст карикатурой рукой, выкрашенной в цвета флага США, которая направляет пистолет в голову другого человека.