Пожар площадью 600 кв. м в ТЦ Владикавказа ликвидировали

Пожар на территории развлекательного центр «Алые паруса» во Владикавказе ликвидирован. Его площадь достигла 600 кв. м, сообщила в воскресенье, 19 июня, пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии — Алании.

Бригада пожарно-спасательной части локализовала огонь в 22:33 мск, и к 22:38 ликвидировала открытое горение, уточнили в ведомстве. Информации о пострадавших не поступало. Гости развлекательного центра были эвакуированы в начале возгорания, которое произошло на втором этаже здания, где располагался ресторан.

Ранее вечером воскресенья стало известно об эвакуации 65 посетителей торгово-развлекательного центра «Алые паруса» на улице Калинина во Владикавказе из-за пожара. Возгоранию присвоили второй ранг сложности.