Группа боевиков Украины сдалась в плен чеченским военнослужащим в районе поселка Врубовка Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом стало известно в воскресенье, 19 июня.

Пленные националисты поделились подробностями своего взаимодействия с командованием.

«Все они в один голос твердят, что командование демонстрирует к ним явное наплевательское отношение, и подобная практика приобретает повсеместный характер. Изможденные, голодные и брошенные на произвол судьбы — это и есть нынешние реалии украинских военных», — отмечается в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее этим же днем силы ЛНР при поддержке российских военнослужащих установили контроль над населенным пунктом Метелкино, расположенным под Северодонецком. Как сообщил источник «РИА Новости», в процессе освобождения села от радикалов в плен сдались несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров националистической группировки «Айдар» (против ее участников в России возбуждены уголовные дела). Тогда же источник ТАСС отметил, что несколько националистов сдались в плен на добровольной основе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Среди целей российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Киев с 2014 года ведет боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота в стране.

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