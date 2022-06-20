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«Известия» показали последствия обстрела храма в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побывал на территории поврежденной обстрелами украинских боевиков церкви под Донецком и показал нанесенные храму разрушения.

На кадрах видно, что снаряды, выпущенные радикалами, повредили крышу храма в нескольких местах, а также предметы интерьера и окна.

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Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»

«Тут люди приходили, сюда молились, никому никто ничем не мешал, но они (украинские боевики — Ред.) решили, что молитва не стоит ничего хорошего, пусть лучше люди разбегаются», — прокомментировал обстрел храма один из бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики.

В тот же день корреспондент «Известий» Даниил Емельянов показал последствия обстрелов Донецка украинскими радикалами. На кадрах видны повреждения фасадов жилых домов, а также выбитые из них стекла окон.

Тогда же корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал жизнь города Попасной Луганской Народной Республики (ЛНР) под обстрелами, которые регулярно вели украинские боевики. Военнослужащие республики, освобождавшие город, рассказали об особенностях борьбы с вражескими беспилотниками, которые разведывали обстановку на их позициях.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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