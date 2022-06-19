Бойцы ДНР рассказали военкору «Известий» об обстановке под Донецком

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 19 июня побывал на позициях бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) и побеседовал с ними об обстановке на окраине Донецка.

Как рассказали донецкие военные, боевики, которые им противостоят, вооружены в основном стрелковым оружием и минометами. Тяжелую артиллерию и танки они опасаются ставить, так как она сразу же попадет под удар уже донецкой артиллерии.

«Если они сюда поставят что-нибудь более серьезное, технику какую-нибудь, мы ее заметим, передадим артиллеристам, они ее накроют», — рассказал боец с позывным Макс.

Усиление обстрелов бойцы ДНР связали с ухудшением положения радикалов на фронте.

«Последние две недели они усиленно [обстреливают наши позиции]. Скорее всего, у них такая, как говорится, агония. Им деваться некуда: сюда они не пройдут ну никак, потому что мы будем стоять до последнего, и назад они тоже не идут. Ну, то, что у них есть, отстреливают», — пояснил военный с позывным Макс.

На вопрос Сафиулина о том, есть ли у украинских боевиков заградительные отряды, донецкие военные ответили утвердительно, подчеркнув, что информация о них поступала Народной милиции неоднократно.

Ранее в тот же день корреспондент «Известий» Семен Еремин показал работу российских военных по определению дислокации позиций украинских неонацистов и непосредственное нанесение ударов по противнику. Он отметил, что так называемый беглый огонь, который ведется из миномета в районе Авдеевки, означает хорошую прицеленность и точное попадание снарядов в цель.

Тогда же корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал жизнь города Попасной Луганской Народной Республики (ЛНР) под обстрелами, которые регулярно вели украинские боевики. Военнослужащие республики, освобождавшие город, поделились с корреспондентами особенностями борьбы с вражескими беспилотниками, которые разведывали обстановку на их позициях.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».