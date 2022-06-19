Реклама
Прямой эфир
Мир
Стало известно о сдаче в плен группы радикалов в районе Врубовки ЛНР
Мир
Хиллари Клинтон решила не участвовать в президентских выборах в 2024 году
Мир
Шольц предложил упростить правила вступления в ЕС
Мир
Сенатор предупредила Прибалтику об ответственности за транспортную блокаду
Спорт
Глава МОК отказался отменять рекомендации по отстранению россиян
Мир
Коалиция Макрона почти на 10% опережает левых на выборах в парламент
Мир
Зеленскому предложат выбрать страну для решения визовых вопросов с Россией
Общество
Синоптик пообещал москвичам +30 градусов в последнюю неделю июня
Мир
Глава минфина США признала наличие проблем из-за желания «наказать РФ»
Мир
Парламент Украины принял закон о выходе из ряда соглашений СНГ
Мир
В ЕС назвали антироссийские санкции нарушением правовых принципов

Более 60 человек эвакуировали при пожаре в ресторане Владикавказа

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посетители торгового центра «Алые паруса» на улице Калинина в во Владикавказе были эвакуированы из расположенного в здании ресторана, когда загорелась его крыша и второй этаж, сообщило главное управление МЧС республики в воскресенье, 19 июня.

«В 21 часов 26 минуты на пульт оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания поступило сообщение о том, что в городе Владикавказ, улица Калинина, 76, произошел пожар», — сказали в ведомстсве.

Из здания эвакуированы 65 человек. Пожару присвоен второй ранг сложности.

На текущий момент — 22:45 мск пожарным удалось локализовать огонь. Площадь возгорания составила 460 кв. м. К тушению привлечены 89 человек и 26 единиц техники.

К 23 часам мск пожар был ликвидированы, добавили в региональном МЧС.

16 июня в здании дореволюционной постройки в центре Москвы произошло возгорание на кровле. Пожару была присвоена вторая степень сложности, жильцов эвакуировали. Прокуратура города начала проверку по факту пожара. Локализовать огонь удалось на площади 250 кв. м.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022