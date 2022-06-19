Более 60 человек эвакуировали при пожаре в ресторане Владикавказа

Посетители торгового центра «Алые паруса» на улице Калинина в во Владикавказе были эвакуированы из расположенного в здании ресторана, когда загорелась его крыша и второй этаж, сообщило главное управление МЧС республики в воскресенье, 19 июня.

«В 21 часов 26 минуты на пульт оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания поступило сообщение о том, что в городе Владикавказ, улица Калинина, 76, произошел пожар», — сказали в ведомстсве.

Из здания эвакуированы 65 человек. Пожару присвоен второй ранг сложности.

На текущий момент — 22:45 мск пожарным удалось локализовать огонь. Площадь возгорания составила 460 кв. м. К тушению привлечены 89 человек и 26 единиц техники.

К 23 часам мск пожар был ликвидированы, добавили в региональном МЧС.

16 июня в здании дореволюционной постройки в центре Москвы произошло возгорание на кровле. Пожару была присвоена вторая степень сложности, жильцов эвакуировали. Прокуратура города начала проверку по факту пожара. Локализовать огонь удалось на площади 250 кв. м.