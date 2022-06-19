В ЕС назвали антироссийские санкции нарушением правовых принципов

Ведя экономическую войну против России, страны Запада нарушают принцип верховенства закона. Об этом в воскресенье, 19 июня, заявила бывший министр юстиции Кипра Эмили Йолитис на конференции по планированию благосостояния и преемственности.

«В лучшем случае, санкции неэффективны и мало что сделали для борьбы <со специальной военной операцией в Донбассе>. В худшем случае, они имеют неприятные последствия не только для экономики государств, которые их вводят, но и против верховенства права, которое демократические страны, вводящие такие меры, стремятся поддерживать», — приводит слова Йолитис CyprusMail.

По ее мнению, политики стран-членов Евросоюза в шестом пакете санкций фактически призывают предпринимателей и чиновников перестать выполнять обязательства в соглашениях с РФ, достигнутые ранее, а это подрывает верховенство закона, которым дорожат западные страны, и создает «опасный прецедент для мирового порядка».

«Шестой пакет — почти признание того, что мы зашли слишком далеко», — констатировала Эмили Йолитис, предложив не допускать повальных преследований, огульных обобщений и грубых нарушений устоявшихся международно-правовых принципов.

Ранее в этот день глава американского Минфина Джанет Йеллен рассказала, что солидарное с союзниками желание «наказать Россию» за ее действия на Украине и в Донбассе несет для США определенные экономические издержки. Конфликт вокруг Украины и санкции против России администрация США называет одной из главных причин рекордной за 40 лет инфляции в стране.

При этом, как писали «Известия» 12 июня, многие страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют отношения с Россией и сопротивляются призывам США присоединиться к антироссийским санкциям. Отмечалось, что американский президент Джо Байден стремится оказать влияние на Индию, Бразилию, Израиль и страны Персидского залива, чтобы они ввели санкции против Москвы, оказали на нее дипломатическое давление и предоставили Киеву военную помощь.

Однако американские чиновники заявили о трудностях, которые связаны с попытками повлиять на другие страны, чтобы изолировать Россию.

В мае министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что позиция Запада, который требует от других стран присоединяться к санкциям против России, является «невоспитанной» и «наглой». Министр отметил, что Россия и ее партнеры по ОДКБ выступают против односторонних действий западных стран, которые направлены на развал экономических, торговых, транспортных связей.

Западные страны начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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