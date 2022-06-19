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Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис умер в Баку на 77-м году жизни

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Бывший государственный секретарь РСФСР и первый заместитель председателя правительства России в 1991–1992 годах Геннадий Бурбулис умер в возрасте 76 лет в Баку. Об этом 19 июня заявил «Известиям» его пресс-секретарь Андрей Марков.

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По данным haqqin.az, Бурбулис 19 июня выступил на IX Глобальном бакинском форуме, в ходе которого назвал идею восстановления СССР бредом.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил «Известиям», что экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис считал себя «отцом раздела СССР». Он отметил, что об ушедших плохо не принято говорить, а хорошего о нем парламентарий не смог ничего вспомнить.

Бурбулис с 1990 по 1992 год был ближайшим соратником первого президента России Бориса Ельцина и занимал пост госсекретаря РСФСР. Был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и подписал его от имени России вместе с Ельциным.

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