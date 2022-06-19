В Сочи поздравили со 100-летним юбилеем ветерана Павла Сюткина

В Сочи 19 июня прошло масштабное празднование столетнего юбилея ветерана Великой Отечественной войны, Героя России Павла Павловича Сюткина. «Известия» побывали на торжественных мероприятиях.

Во дворе дома ветерана выступил оркестр. Территорию украсили воздушными шарами цветов российского флага, в небе парил дирижабль с надписью: «С юбилеем, Павел Павлович». Сначала Сюткин поприветствовал публику из окна, затем спустился на улицу.

«Мы с вами встречаемся не в первый раз, но этот день для меня особенный. В этот юбилейный день, в столетие, я благодарю вас за теплый прием, поздравления и желаю вам новых творческих успехов на благо нашего родного, дорогого города. Процветания, счастья, много улыбок и успехов во всех ваших делах. Спасибо!» — сказал он.

Сюткин также призвал сохранить историческую правду о войне.

«Сейчас такой период, когда нашу правду начинают извращать и делать нас не героями-победителями, а наоборот. И слава Богу, что мы всё это пережили, выдержали и наша страна снова вышла на передовые позиции и в любви к родине, и как государство, на первое место в экономическом и политическом плане, а в военном — тем более. У нас такой военный щит, такая мощь, которая является щитом против развязывания новой мировой войны», — заявил он.

Затем юбиляр отправился на торжественный концерт-поздравление, где ему показали документальную картину, посвященную его жизни.

На концерте выступили Олег Газманов и Александр Буйнов. Сюткину также зачитали поздравление от президента России Владимира Путина, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Представители Министерства обороны РФ и мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравили ветерана лично.

Герой России Павел Павлович Сюткин добровольцем вступил в ряды Красной Армии в 1942 году. Прошел обучение и отправился на фронт командиром батареи самоходных орудий. После окончания войны продолжил службу в армии.

За проявленные мужество и героизм Указом Президента России в 2008 году Сюткину было торжественно присвоено звание Героя РФ с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда». Путин лично вручил награду ветерану.

12 июня 2022 года, в День России, мэр Алексей Копайгородский вручил Сюткину знак и удостоверение «Почетный гражданин города Сочи».

Сюткин стал первым Героем России, отметившим свое столетие.