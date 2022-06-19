В Совфеде ответили на планы Британии создать способную победить РФ армию

Великобритания намерена создать империю в Европе, отказываясь от старых партнеров. Об этом 19 июня сказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя заявление нового главы британского Генштаба ВС Патрика Сандерса о необходимости создать способную победить Россию армию.

«Нам в России понятно, что Британия выстраивает возможность появления нового тройственного союза между Лондоном, Варшавой и Киевом. Понятно, что Украине в этой крупнейшей геополитической интриге отведена роль окровавленной наживки», — сказала она «РИА Новости».

По словам сенатора, Великобритания не рассматривает США и ЕС в качестве политических партнеров.

«Новый путь, новый политический союз Великобритании и Турции с присоединением Украины, Польши, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, по мнению британцев, должен быть без США, НАТО, а также без ведущих игроков ЕС, в частности Германии, Франции», — добавила она.

Ковитиди полагает, что союз Великобритании с Турцией и рядом сателлитов станет основой для нового территориального передела Европы. По ее мнению, заявление Сандерса не оставляет сомнений в имперских планах британцев.

Ранее в этот же день Сандерс заявил, что британские войска должны быть готовы «еще раз воевать в Европе», чтобы помочь Украине защитить себя от России. По его словам, это поколение должно подготовить армию к войне в Европе.

17 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот визит политика стал вторым на Украину за два месяца.

В ходе переговоров Джонсон предложил Киеву запустить масштабную учебную программу для украинских сил, с возможностью обучения до 10 тыс. солдат каждые 120 дней.

Кроме того, британский премьер-министр заявил, что Лондон готов поддерживать Украину до конца, несмотря на появление во всем мире усталости от украинской темы.