Энергетическая политика сыграла на руку России, и президент РФ Владимир Путин ударил по самому больному для европейских лидеров аспекту — электоральному рейтингу. Об этом 19 июня сообщила газета The Wall Street Journal.

В материале отмечается, что выборы в ведущих европейских странах запланированы ближе к зиме, когда отсутствие российского газа в домах и предприятиях будет ощущаться наиболее остро.

«Германия, крайне зависимая от поставок газа из России, должна будет пройти через первое голосование уже в октябре, когда в Нижней Саксонии состоятся региональные выборы. Италия, которая также является крупным импортером российского газа, проголосует на общенациональных выборах в середине следующего года», — уточнило издание.

Отмечается, что руководители стран Европы были вынуждены увеличить расходы, пытаясь смягчить ценовой удар по населению. Так, президент Франции Эммануэль Макрон направил дополнительные $28 млрд на сдерживание цен на газ и электроэнергию, а также чтобы предоставить скидки на бензин. При этом Франция не единственная, кто тратит огромные средства, чтобы смягчить последствия энергетического кризиса. В похожей ситуации оказались Германия, Греция и Италия, говорится в материале.

Макрон предстал перед избирателями 19 июня, когда во Франции проводится финальный тур выборов в Национальное собрание. Первый тур состоялся 12 июня. Президентский блок «Вместе!» получил в первом туре 25,75% голосов и идет почти вровень с оппозиционным «Новым народным экологическим и социальным союзом», за который проголосовали 25,66% избирателей.

18 июня глава компании Eni Клаудио Дескальци и комиссар Евросоюза по экономике Паоло Джентилони заявили, что Италия способна пережить зиму без российского газа благодаря диверсификации поставок энергоресурсов. Джентилони отметил, что грядущая зима для Италии является «критической».

Ранее агентство ANSA рассказало, что власти Италии рассматривают возможность объявить тревогу из-за снижения объема поставок российского газа.

16 июня глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предложил временно понизить уровень минимально допустимой температуры в жилье, что возмутило немецких потребителей. По их мнению, антироссийские санкции лишают население ФРГ экономической основы для обеспеченной жизни. В Сети высказывают мнение, что население Германии и так несет тяжелое бремя налогов и пошлин, продолжая жить мифом о богатой стране, а Берлин готовит «законы о вынужденной экономии».

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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