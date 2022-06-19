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На Украине ликвидирован боевик батальона «Карпатская сечь» Куцин

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Фото: Commons.wikimedia.org/Лелекач Томаш
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Командир националистической украинской группировки «Карпатская сечь» Олег Куцин ликвидирован на Украине, сообщает 19 июня информационное агентство ANNA News в Telegram-канале со ссылкой на бывшего депутата Верховной рады Украины Ирину Фарион.

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Фарион уточнила, что Куцин был ликвидирован в результате прямого попадания во время совещания. Лидер украинской партии «Свобода» Олег Тягнибок в свою очередь сказал, что Куцин был убит на Изюмском направлении.

Ранее, в марте, сообщалось о ликвидации главного идеолога радикального националистского батальона «Азов» Николая Кравченко с позывным «Крук». Он также являлся одним из основателей харьковской нацистской организации «Патриот Украины», члены которой начали стрельбу по людям во время переворота в стране в 2014 году. Отмечалось, что Кравченко был среди открывших огонь по сторонникам Русской весны на улице Рымарской в Харькове.

Также 19 июня Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 50 украинских генералов и офицеров в результате удара ракет «Калибр». Как уточнил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удар был нанесен в момент, когд проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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