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Военкор «Известий» показал последствия удара ВСУ по церкви в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Местные жители показали корреспонденту «Известий» последствия удара ВСУ по церкви в ДНР. На кадрах видно, как снаряд пробил потолок церкви. Осколками изрешетило стены и иконы. Кадры в очередной раз подтверждают факт того, что украинские войска наносят удары по гражданской инфраструктуры и локациям, в которых нет ни военных, ни техники.

Ранее 19 июня военный корреспондент «Известий» Даниил Емельянов показал последствия обстрелов Донецка украинскими войсками. На видео можно заметить, что удары наносились по жилому секторы. Повреждения получили несколько домов.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик ообратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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