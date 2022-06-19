В Италии задержали режиссера Пола Хаггиса по обвинению в изнасиловании

В Италии в городе Остуни (Бриндизи) 19 июня задержали по обвинению в изнасиловании канадско-американского сценариста, продюсера и режиссера Пола Хаггиса. Об этом сообщила газета La Repubblica.

Отмечается, что Хаггис приехал в город для участия в местном фестивале Allora Fest.

По версии обвинения, режиссер принудил иностранку вступить с ним в половую связь, а затем оставил ее в аэропорту Бриндизи в плохом физическом и психологическом состоянии.

Сотрудники аэропорта и пограничники оказали ей помощь. После этого женщину доставили в местную больницу, где она получила медицинское освидетельствование как «жертва насилия» и подала обвинительное заявление в полицию. На его основании и был задержан Хаггис.

Пол Хаггис является обладателем премии «Оскар» за фильмы «Столкновение» (2004) и «Малышка на миллион» (2004). Он также работал в качестве сценариста над такими картинами, как «Казино «Рояль»» (2006) и «Квант милосердия» (2008).

Ранее, 26 мая, американский актер Кевин Спейси был вызван в Вестминстерский магистратский суд для дачи показаний по выдвинутым ему обвинениям в сексуальном насилии в отношении трех мужчин. 16 июня его отпустили под залог до 14 июля — до следующего слушания по делу.

Предположительно, Спейси совершил указанные преступления в промежутке между 2005 и 2013 годами. Хронологически это совпадает с его работой худруком в одном из старейших театров в Лондоне The Old Vic.

За последние четыре года голливудского актера обвинили в харассменте 15 человек, но вина так и не была никак доказана, судебные дела по этому поводу закрыли. Спейси твердо отрицает все обвинения в свой адрес.