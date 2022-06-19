В Британии придумали способ противостоять «шпионским операциям России»

В военно-воздушных силах Великобритании считают, что стране необходимо на треть увеличить количество противолодочных самолетов, чтобы противостоять «шпионским операциям России» на границах. Об этом 19 июня сообщила газета The Telegraph.

По словам подполковника авиации Бена Ливси, слова которого приводятся в материале, РФ быстро расширила арсенал подводных лодок за последнее десятилетие.

Подполковник авиации Джеймс Хендерсон, в свою очередь, заявил, что РФ вложила больше средств во флот и у нее есть новые подлодки.

«Это представляет угрозу для нас... Это пугает», — приводит издание его слова.

Газета выяснила, что у Британии имеется девять патрульных самолетов P-8 Poseidon, каждый их которых стоит £120 млн ($146,7 млн). Для выявления подлодок используются радиогидроакустические буи. P-8 Poseidon можно оснастить 129 буями, каждый из которых стоит примерно £5 тыс. ($6,1 тыс.).

По мнению Ливси, было бы наиболее «экономически целесообразно» приобрести сейчас еще три самолета у США, поскольку производственные мощности Boeing работают «вовсю». Однако на фоне инфляции и роста цен на энергоносители он признал, что «министерство финансов оказались в ловушке игры, какой из ртов не кормить».

Ранее в этот день новый глава британского Генштаба Патрик Сандерс заявил о необходимости создать армию, способную вместе с союзниками сражаться и победить Россию в бою. Он на этой неделе сменил на посту генерала сэра Марка Карлтона Смита.

До этого, 16 июня, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в отношениях между Россией и Великобританией не осталось «поля для маневров». Он отметил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр иностранных дел страны Элизабет Трасс публично заявляют, что должны победить Россию, поставить ее на колени.