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В Британии придумали способ противостоять «шпионским операциям России»

Лондон задумал увеличить число противолодочных самолетов для противостояния «шпионским операциям» РФ
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Фото: commons.wikimedia.org/Balon Greyjoy
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В военно-воздушных силах Великобритании считают, что стране необходимо на треть увеличить количество противолодочных самолетов, чтобы противостоять «шпионским операциям России» на границах. Об этом 19 июня сообщила газета The Telegraph.

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По словам подполковника авиации Бена Ливси, слова которого приводятся в материале, РФ быстро расширила арсенал подводных лодок за последнее десятилетие.

Подполковник авиации Джеймс Хендерсон, в свою очередь, заявил, что РФ вложила больше средств во флот и у нее есть новые подлодки.

«Это представляет угрозу для нас... Это пугает», — приводит издание его слова.

Газета выяснила, что у Британии имеется девять патрульных самолетов P-8 Poseidon, каждый их которых стоит £120 млн ($146,7 млн). Для выявления подлодок используются радиогидроакустические буи. P-8 Poseidon можно оснастить 129 буями, каждый из которых стоит примерно £5 тыс. ($6,1 тыс.).

По мнению Ливси, было бы наиболее «экономически целесообразно» приобрести сейчас еще три самолета у США, поскольку производственные мощности Boeing работают «вовсю». Однако на фоне инфляции и роста цен на энергоносители он признал, что «министерство финансов оказались в ловушке игры, какой из ртов не кормить».

Ранее в этот день новый глава британского Генштаба Патрик Сандерс заявил о необходимости создать армию, способную вместе с союзниками сражаться и победить Россию в бою. Он на этой неделе сменил на посту генерала сэра Марка Карлтона Смита.

До этого, 16 июня, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в отношениях между Россией и Великобританией не осталось «поля для маневров». Он отметил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр иностранных дел страны Элизабет Трасс публично заявляют, что должны победить Россию, поставить ее на колени.

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