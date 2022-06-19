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В ГД не смогли вспомнить ничего хорошего об умершем экс-госсекретаре Бурбулисе

Депутат Калашников о смерти Бурбулиса: не могу вспомнить о нем ничего хорошего
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил «Известиям», что экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис считал себя «отцом раздела СССР».

«Об ушедших плохо не принято говорить, а хорошего о нем я не могу ничего вспомнить. Сам он говорил о себе, что он отец раздела СССР и того, что происходило в Беловежской пуще. Но лично у меня это не вызывает никакого одобрения», — отметил Калашников.

О смерти 16-летнего бывшего политика и экс-госсекретаря Бурбулиса стало известно ранее 19 июня. Как рассказал его помощник Андрей Марков, Бурбулис умер в Баку, где участвовал в Глобальном форуме.

По предварительным данным, экс-госсекретарь не болел и чувствовал себя хорошо. Азербайджанские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что тело Бурбулиса нашли в сауне отеля.

Геннадий Бурбулис родился в 1945 году в Свердловской области. Он советский и российский политический деятель, который был одним из ближайших соратников Бориса Ельцина в начале его президентства.

В 1991-1992 годах Бурбулис занимал должности госсекретаря и первого зампреда правительства. Со стороны РСФСР участвовал в подписании Беловежских соглашений, ознаменовавших распад СССР.

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