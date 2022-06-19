Помощник рассказал о смерти экс-госсекретаря РСФСР Бурбулиса в Баку

Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис умер сегодня в Баку, где участвовал в Глобальном форуме. Об этом рассказал «Известиям» его пресс-секретарь Андрей Марков.

По данным некоторых азербайджанских СМИ, Бурбулис был найден мертвым в сауне отеля.

Геннадий Бурбулис – советский и российский политический деятель, был одним из ближайших соратников Бориса Ельцина в начале его президентства.

В 1991-1992 годах Бурбулис занимал должности госсекретаря и первого зампреда правительства.

Со стороны РСФСР участвовал в подписании Беловежских соглашений, ознаменовавших распад СССР.

Был депутатом Госдумы первого и второго созывов, с 2001 по 2007 годы являлся членом Совета Федерации от региона.

О смерти политика стало известно 19 июня.