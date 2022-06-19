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Хиллари Клинтон решила не участвовать в президентских выборах в 2024 году

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Фото: Global Look Press/AUG/face to face
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Экс-госсекретарь США и кандидат на пост президента в 2016 году Хиллари Клинтон заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на высший пост в 2024 году. Об этом 19 июня пишет Financial Times.

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«Об этом не может быть и речи», — заявила политик в интервью изданию.

По мнению Клинтон, от Демократической партии на новый срок будет выдвигаться нынешний глава государства Джо Байден. Также она не исключила участия в выборах республиканца Дональда Трампа.

Сам 76-летний Трамп уже сообщил, что действительно намерен снова поучаствовать в президентской гонке.

Подтвердил намерение выдвигаться и 79-летний Джо Байден. Его решение восприняли скептически.

Обозреватель American Conservative Патрик Бьюкенен указал, что Байден имеет низкие шансы на переизбрание на высший государственный пост из-за возраста и состояния здоровья. В 2024 году нынешнему американскому президенту будет уже 82 года. Политик и так является старейшим президентом США.

По его мнению, Байден с высокой долей вероятности провалится на промежуточных выборах. Кроме того, американцы недовольны растущей в стране инфляцией и ценами, к которым привели действия и политика американской администрации.

Следующие президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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