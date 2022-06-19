Глава минфина США признала наличие проблем из-за желания «наказать РФ»

Солидарное с союзниками желание «наказать Россию» за ее действия на Украине несет для США определенные экономические издержки. Об этом 19 июня заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

«Мы едины с нашими союзниками в желании принять меры, необходимые... чтобы наказать Россию за то, что она делает на Украине, и это имеет побочные эффекты также и для нас», — сказала она в интервью телеканалу ABC.

Конфликт на Украине и санкции против России администрация США называет одной из главных причин рекордной за 40 лет инфляции в стране.

Ранее, 17 июня, президент РФ Владимир Путин прокомментировал термин «путинская инфляция», который сейчас применяют на Западе. Глава государства назвал его глупостью, рассчитанную на тех, кто на тех, кто не умеет читать и писать. Он отметил, что действия РФ по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чем.

До этого, 10 июня, американский лидер Джо Байден сказал, что граждане США платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. При этом он заверил, что США могут справиться с инфляцией «с позиции силы лучше, чем любая другая страна в мире».

В этот же день стало известно, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, это максимум с декабря 1981 года. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ответственность за рекордные цены на бензин в США якобы лежит на России и ее президенте.

12 мая Путин указывал на то, что авторы антироссийских санкций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Он отмечал, что в ряде стран инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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