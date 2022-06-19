Один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД
На МКАД в районе Носовихинского шоссе перевернулся грузовик, перевозивший песок, сообщил в соцсетях Демптранс Москвы.
Транспортное средство врезалось в разделительный отбойник, а затем перевернулось. Погиб водитель самосвала. Также в результате ДТП обрушилась мачта городского освещения, отмечает Газета.Ru.
По предварительным данным, перевернувшийся «КамАЗ» задел еще две легковые машины.
17 июня водитель автомобиля скончался в результате наезда транспортного средства на мачту освещения в поселении Кленовское в Новой Москве.