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Росгвардейцы спасли семь человек в Керченском проливе

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Фото: Пресс-служба Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю
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Росгвардейцы за несколько дней спасли семь человек в Керченском проливе. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

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«Военнослужащие морского отряда Южного округа Росгвардии на спасательном катере «Скат» доставили на берег троих человек, которых на самодельном плоту ветром унесло вглубь Керченского пролива», — говорится в сообщении.

Затем произошел аналогичный инцидент с тремя людьми, которые передвигались по морю на лодке из фанеры. Для их спасения росгвардейцы использовали специальный скоростной катер «Сарган»

«На Молодежном пляже Керчи едва не утонула 61-летняя местная жительница. Она запуталась в рыболовных сетях и не могла самостоятельно выбраться из воды. Военнослужащие Росгвардии оперативно выдвинулись к месту происшествия, подняли женщину на борт и на суше передали ее персоналу скорой помощи», — добавили в ведомстве.

12 июня в Крыму в открытое море унесло на надувном матрасе двух детей. Четырехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку унесло на одном из пляжей поселка Мирное Штормовского сельского поселения на западе Крыма. В результате было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности». Поиски детей не принесли результатов до сих пор.

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