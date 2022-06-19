Корреспондент «Известий» показал работу разведки в районе Авдеевки

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремен показал 19 июня работу военных по вычислению позиций ВСУ и удары по противнику.

Он отметил, что так называемый беглый огонь, который ведется из миномета в районе Авдеевки, означает хорошую прицеленность и точное попадание снарядов в цель.

На кадрах, снятых дроном видно, как поражают скрытые в лесополосе позиции ВСУ.

Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса.

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