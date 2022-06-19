Новый глава Генштаба ВС Британии Сандерс призвал создать армию, способную победить Россию
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- Новый глава Генштаба ВС Британии Сандерс призвал создать армию, способную победить Россию
Новый глава Генштаба ВС Великобритании Патрик Сандерс заявил о необходимости создать армию, способную победить Россию.
«Существует настоятельная необходимость создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою», — приводит издание Independent слова из обращения Сандерса.
По словам генерала, нужно готовиться к тому, что Британии снова придется воевать в Европе.
Издание Mirror при этом напомнило, что Сандерсу досталась самая малочисленная в британской истории армия — ее численность правительство сократило до 73 тыс. человек.
Сами британцы словам Сандерса не обрадовались: читатели газеты Daily Mail раскритиковали генерала, обвинив его в попытке втянуть страну в третью мировую войну.
«Боже, помоги нам всем! Если «мастера войны» снова в деле, то нам остается лишь молиться», — написал один из читателей.