Новый глава Генштаба ВС Британии Сандерс призвал создать армию, способную победить Россию

Новый глава Генштаба ВС Великобритании Патрик Сандерс заявил о необходимости создать армию, способную победить Россию.

«Существует настоятельная необходимость создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою», — приводит издание Independent слова из обращения Сандерса.

По словам генерала, нужно готовиться к тому, что Британии снова придется воевать в Европе.

Издание Mirror при этом напомнило, что Сандерсу досталась самая малочисленная в британской истории армия — ее численность правительство сократило до 73 тыс. человек.

Сами британцы словам Сандерса не обрадовались: читатели газеты Daily Mail раскритиковали генерала, обвинив его в попытке втянуть страну в третью мировую войну.

«Боже, помоги нам всем! Если «мастера войны» снова в деле, то нам остается лишь молиться», — написал один из читателей.