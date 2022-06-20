Всем по делу: Михалков в Александринке, Киркоров на ПМЭФ и NFT в Манеже

Культурная программа XXV Петербургского международного экономического форума была насыщена и многообразна. Деловые дискуссии о судьбе отечественного искусства сменялись открытиями значимых проектов, презентациями и премьерами. А кроме этого, прошло около полусотни событий в рамках «Петербургских сезонов». Это совместный проект с фондом «Росконгресс». По традиции мероприятия были организованы не только для участников форума, но и для жителей Петербурга. На Дворцовой площади прошел концерт с участием популярных исполнителей, а в Русском музее можно было посетить выставку «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения». В Кронштадте в форте «Константин» прошли фестиваль «Паруса Кронштадта» и масса событий, приуроченных к 350-летию первого российского императора Петра Великого. «Известия» — о том, на что можно было посмотреть и кого увидеть на юбилейном ПМЭФ.

6 млрд на клубы

Главным событием юбилейного ПМЭФ, которого ждали все участники форума, стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. От первого лица государства ждали важных заявлений. В череде политических и экономических вопросов поговорили и о культуре.

— Предлагаю расширить программы реконструкции и модернизации сельских домов культуры, а также региональных и муниципальных театров и музеев, выделив на эти цели по 6 млрд рублей в 2023 и 2024 годах, — сказал президент.

По его словам, это исключительно востребованная, важная для людей задача в области культуры. Президент рассказал, как на недавней церемонии награждения медалями «Герой Труда» один из награждённых из Якутии — Владимир Африканович Михайлов — попросил его помочь со строительством Дома культуры в его родном селе.

— Конечно, мы это обязательно сделаем, — сказал Владимир Путин. — Но то, что люди говорят об этом на всех уровнях, говорит о том, что это в высшей степени востребовано.

«Всю архитектуру поменять»

С 20 по 22 октября в Санкт-Петербурге пройдет Международный культурный форум. И будет это реальное, а не виртуальное мероприятие. Об этом в интервью «Известиям» рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

— Два прошлых года мы были вынуждены отменять его из-за пандемии. Слишком высок был риск и для наших гостей, и для деятелей искусства. Но мы уйдем от прежней схемы и привычной для нас формы существования. Прежде Культурный форум напоминал Нижегородскую ярмарку: невероятное количество маленьких, точечных событий — здесь дискуссии, там выставка. Теперь нам хочется всю архитектуру поменять, сделать крупные, сильные, яркие, порой провокативные дискуссионные площадки, — рассказала министр культуры.

На форум соберутся российские деятели культуры, которых в западной прессе и в соцсетях пытались дискредитировать скандальными высказываниями в их адрес. Теперь на статусной площадке у них будет возможность для дискуссии. Ждут в Питере и иностранных участников. Некоторые уже изъявили желание присутствовать — вопреки санкциям.

Ярмарка и NFT

В Манеже состоялась первая Санкт-Петербургская ярмарка искусства «1703» — масштабный культурный проект, объединяющий коллекционеров, современных художников и галереи искусства. Одна из центральных работ — художника Александра Шишкина-Хокусая, который представлял Россию на Венецианской биеннале.

Для самых продвинутых на ярмарке были представлены цифровые произведения. NFT-выставка демонстрировала работы молодых медиахудожников. Вот уж где можно вкладываться на перспективу. Художники соединили искусство и науку и получили новые средства для творчества. На ярмарке можно было найти, например, инсталляции, напечатанные на биопринтере.

Обещают, что ярмарка станет обязательным культурным событием на последующих экономических форумах в Санкт-Петербурге.

«Звезда» от Киркорова

Если на прошлом ПМЭФ своим присутствием участников повеселил блогер Даня Милохин, уложивший лицом в пол делегатов и Ксению Собчак, то на юбилейном форуме даже звезды шоубиза прибыли в Питер по делу. Так, Филипп Киркоров сообщил бизнес-сообществу о намерении податься в девелоперы. Теперь народный артист России инвестирует в коммерческую недвижимость.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал с Киркоровым соглашение о строительстве торгово-развлекательного центра «Звезда» в Новосаратовке Всеволожского района. По данным специалистов, объем инвестиций — более 1,5 млрд рублей.

— Время такое, что вкладывать надо не в шмотки, не в бриллианты, не в тачки, а в новые проекты, — сказал артист-инвестор.

Как заявил Филипп Бедросович, ни копейки у государства он не попросил. Стройка должна закончиться через 14 месяцев. Пока же там просто земля.

Все в суд

Никита Михалков пригласил гостей форума на судебный процесс. Премьера спектакля «12» в Санкт-Петербурге состоялась в Александринском театре.

На сцене присяжные выносили приговор чеченскому мальчику. Режиссер собрал в одной постановке артистов разных поколений, молодежь из «Центра театра и кино» и звезд — Николая Бурляева, Сергея Степанченко, Владимира Долинского. Возглавлял эту компанию сам Никита Михалков.

Главная же мысль произведения актуальна всегда: закон выше всего, но что делать, когда милосердие выше закона?

Пранкеры и чуб Гарри Поттера

Звезды интернета, специалисты международного уровня по розыгрышам самых высокопоставленных особ Вован и Лексус были приглашены на ПМЭФ в качестве спикеров. Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (так в миру зовут пранкеров) хотели послушать на бизнес-сессии «Fake News в эпоху глобализации».

В свою очередь они представили твит из ленты британской писательницы Джоан Роулинг. Мама Гарри Поттера поделилась информацией о разговоре с президентом Украины. Мол, он порекомендовал автору саги про мальчика-волшебника убрать со лба Гарри шрам в виде молнии, напоминающий букву Z, и заменить его украинским трезубцем. А вдобавок выстричь на голове юного волшебника чуб.

Роулинг так и не поняла, что стала героиней очередного розыгрыша Вована и Лексуса. А те в подтверждение продемонстрировали участникам форума видео разговора с писательницей-миллионершей.

«Вызов» из космоса

Первые «космические» кадры из фильма Клима Шипенко «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли показал гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Премьера прошла на сессии Института развития интернета. Дискуссию посвятили текущему развитию и будущему рынка отечественного контента.

— Этот материал никто не видел, кроме членов Фонда кино, которые видели полторы минуты, — сказал, презентуя ролик, Константин Эрнст.

История про то, как при работе вне станции один из космонавтов получает торакальную травму от космического мусора. У него есть примерно месяц, чтобы что-то сделать, потому что спуститься на Землю из-за перегрузок и пневмоторакса он просто не сможет. В результате на станцию отправляют девушку-медика, которая в жизни не мечтала о невесомости.

Съемки фильма продолжаются в Москве.