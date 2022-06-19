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Британцы испугались слов главы генштаба о войне с Россией

Читатели Daily Mail обвинили нового главу ВС Британии в желании развязать войну с Россией
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Фото: TASS/EPA/GEORGI LICOVSKI
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Читатели газеты Daily Mail выразили недовольство заявлением нового главы британского Генштаба Патрика Сандерса о необходимости создать армию, способную победить Россию и подготовить солдат, чтобы снова воевать в Европе.

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«Боже, помоги нам всем! Если «мастера войны» снова в деле, то нам остается лишь молиться», — написал на сайте издания один из читателей.

Другой назвал главу британского Генштаба болваном.

«Очень хочу, чтобы этого болвана уволили. Он развяжет третью мировую», — подчеркнул он.

Еще один читатель отметил, что «генералы и майоры всегда выглядят такими счастливыми, когда говорят о войне».

«Только вот единицы из них воевали. У нас слишком много генералов для такой маленькой армии. Им нужна война, чтобы придать смысл тому, что они делают», — выразил он свое мнение.

По словам другого читателя, никто на Западе не заинтересован в войне против России, кроме США.

«Потому что они думают, что будут наблюдать со стороны, пока их производители оружия и политики получают миллиарды долларов», — пояснил он.

О необходимости создать армию, способную вместе с союзниками сражаться и победить Россию в бою Сандерс заявил ранее в этот день. Он на этой неделе сменил на посту генерала сэра Марка Карлтона Смита.

До этого, 2 мая, помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что Вашингтон сделает все для того, чтобы специальная военная операция по защите Донбасса обернулась для России стратегическим провалом. Она уточнила, что под провалом понимается достижение полного разгрома в военном, политическом и экономическом планах.

25 апреля глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США «хотят видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать такие вещи, как она сделала», имея в виду события на Украине.

9 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пожелал, чтобы конфликт на Украине был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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