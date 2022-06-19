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Microsoft запретила пользователям из России установку Windows 11 и 10 с официального сайта

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Попытки установки Windows 11 и Windows 10 с сайта Microsoft завершаются ошибкой. Однако если использовать VPN, загрузка происходит.

Как объясняет CNews, американская компания Microsoft ограничила возможность для россиян скачивать указанные версии ОС.

«Россияне лишились возможности скачивать дистрибутивы ОС Windows 10 и Windows 11 с сайта корпорации Microsoft», — говорится в сообщении.

В конце марта Microsoft заявляла, что не станет приостанавливать сотрудничество с клиентами из России, а также продолжит работать с российскими школами, больницами и рядом других организаций.

В то же время 8 июня компания сообщила, что существенно сократит свою деятельность в России.

4 марта Microsoft приостановила продажи и предоставление услуг в России. Тогда в корпорации заявили о работе в связке с правительствами США, ЕС и Великобритании, поэтому и решили приостановить многие аспекты бизнеса в России в соответствии с решениями этих правительств о введении антироссийских санкций.

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