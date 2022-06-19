ВСУ повредили резервуары Ясиновского коксохимического завода в Макеевке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ясиновский коксохимический завод в Кировском районе Макеевки. Об этом 19 июня сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела производственных мощностей был поврежден цех ректификации, а также повреждены резервуары для готовой продукции», — говорится в публикации.

Ранее, 16 июня, украинские боевики обстреляли Макеевку, выпустив четыре снаряда калибром 152 мм.

Накануне в результате обстрелов Макеевки погибла женщина 1954 года рождения, еще одна женщина 1975 года рождения была ранена.

14 июня при обстреле ВСУ Кирилловки в Волновахском районе ДНР погибла мирная жительница.

13 июня украинские националисты выпустили более 300 снарядов по Донецку, что стало самым мощным огневым налетом за всё время конфликта. В частности, наиболее массированному удару подвергаются Куйбышевский, Киевский и Ворошиловский районы. Также боевики открыли огонь из «Градов» по Кировскому району Донецка. Кроме того, шесть ракет из этой системы было выпущено по населенному пункту Минеральное.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима, что необходимо для обеспечения безопасности России. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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