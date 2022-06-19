WSJ: решение президента РФ Путина по газу ударило по электоральным рейтингам лидеров ЕС

Президент России Владимир Путин нашел слабое место европейских политиков, пишет The Wall Street Journal. По мнению издания, благодаря энергетической политике Россия ударила по самому больному вопросу, а именно по электоральной поддержке политиков Европы.

Так, ближе к зиме во многих европейских странах состоятся выборы, и политики рискуют недосчитаться голосов, так как нехватка российского газа и другие экономические проблемы дадут о себе знать гораздо сильнее нежели сейчас.

«Германия, крайне зависимая от поставок газа из России, должна будет пройти через первое голосование уже в октябре, когда в Нижней Саксонии состоятся региональные выборы. Италия, которая также является крупным импортером российского газа, проголосует на общенациональных выборах в середине следующего года», — пишет газета.

Руководство европейских стран уже вынужденно увеличивает расходы, чтобы сгладить ценовой удар по гражданам. Президент Франции Эммануэль Макрон направил дополнительные $28 млрд на сдерживание цен на газ и электроэнергию. В похожей ситуации оказались Германия, Греция, Италия, Италия.

Тем временем биржевая цена газа в Европе в последние дни снова возросла. Стоимость колеблется в пределах $1–1,3 тыс. за 1 тыс. куб. м. Западные СМИ отмечали, что ЕС уже пришлось начать тратить запасенные на зиму объемы газа.

Западные страны усилили свою санкционную политику в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), начатую российскими военными 24 февраля. ЕС решил снизить поставки нефти и газа из РФ, США вовсе ввели запрет на поставки энергоресурсов из России. На фоне этих мер на Западе существенно выросли цены на бензин, продукты и электрожнергию.

Санкционное оружие является обоюдоострым, оно наносит сопоставимый или больший урон его конструкторам, напомнил 17 июня президент РФ Владимир Путин, выступая на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По оценкам экспертов, только прямые, счетные потери Евросоюза от санкционной лихорадки на предстоящий год могут превысить $400 млрд, указал он.